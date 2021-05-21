Глава российского региона пообещал налоговые льготы Маску

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов пообещал основателю Tesla Илону Маску налоговые льготы за размещение завода в регионе, об этом он заявил в своем Twitter.

Бречалов добавил, что площадка для завода уже готова. Он считает, что республику можно назвать самым предпринимательским регионом России, там есть высококвалифицированные кадры. Бречалов рассказал ТАСС, что в Удмуртии есть участок 200 гектаров рядом с Ижевском.

Глава Удмуртии отметил, что в регионе имеется опыт производства автомобилей на предприятии «Лада Ижевск». «У нас делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». Сейчас мы поставили на поток выпуск «Лады Весты» и готовы запустить Tesla», — заявил он.

Ранее Калужская область стала первым претендентом на строительство завода Tesla в России. Губернатор Владислав Шапша предложил Маску рассмотреть регион. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал американского предпримателя выбрать Подмосковье.

Миллиардер ранее выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание». Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.