Илону Маску предложили построить завод Tesla в Казахстане

Мэр казахского Туркестана Рашид Аюпов предложил бизнесмену и изобретателю Илону Маску построить на территории города завод по выпуску беспилотных автомобилей Tesla. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Twitter.

По мнению градоначальника, предприниматель не сможет найти лучшего места для строительства нового предприятия, чем окрестности космодрома «Байконур», где расположен населенный пункт. «У нас есть все элементы таблицы Менделеева, мы находимся на месте прохождения Шелкового пути», — считает Аюпов.

Он пояснил, что у Маска не возникнет проблем с инфраструктурой при возведении промышленного комплекса, а упростить необходимые для привлечения капитала процедуры позволят недавно созданные в стране специальные экономические зоны. «Давайте вместе доберемся до Марса!» — написал мэр. Сам миллиардер пока на предложение градоначальника не отреагировал.

Ранее на российском просветительском марафоне «Новое знание» американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что захотел построить завод по производству электромобилей в России. После этого с предложением о строительстве к нему обратились сразу несколько губернаторов.