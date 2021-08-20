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Раскрыта стоимость владения электромобилем

В компании Tesla сравнили стоимость эксплуатации электрокара и обычного автомобиля
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Фото: Unsplash

Tesla выпустила отчет, в котором сравнила стоимость владения электрокара и автомобиля на бензиновом двигателе. Документ доступен на сайте компании.

В раскрытом докладе о влиянии автомобилей Tesla на окружающую среду и экономику специалисты компании сравнили стоимость владения электрокаром и легковым автомобилем Toyota Camry и BMW 3. Оказалось, что на средней дистанции — после 60 тысяч миль или около ста тысяч километров — Toyota Camry выгоднее других авто. Здесь стоимость владения японским автомобилем на милю, или 1,6 километра, составляет 50 центов, или 37 рублей, Tesla Model 3 Standard Range Plus — 55 центов, или около 40 рублей.

В отчете говорится, что стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla при его покупке немного выше, однако это компенсируется низкими затратами на топливо (в случае электрокара — электричество). Стоимость владения же BMW 3 на милю приближается к одному доллару.

Однако через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль машина на электрической тяге становится выгоднее в обслуживании, чем традиционный автомобиль. Сперва стоимости владения Tesla Model 3 и Toyota Camry сравняются, а затем электрокар начинает обходиться дешевле.

«Эксплуатационные расходы на весь срок службы электромобилей ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешевой электроэнергии, а остаточная стоимость подержанных автомобилей Tesla остается исключительно высокой», — подытожили специалисты компании.

Ранее аналитики заявили, что россияне чаще пересаживаются на электрокары не из-за экологической осознанности, а ради экономии. Например, на Дальнем Востоке, где зафиксирована некоторая популярность электрокаров, более высокие цены на бензин, а электричество, наоборот, дешевле, чем в других субъектах РФ.

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