Судьбу электромобилей в США решат без Илона Маска

Среди приглашенных в Белый дом на подписание указа об увеличении доли электромобилей в автопромышленности США не оказалось лидера — компании Tesla. Министр транспорта США Пит Буттиджич признался, что не знает, почему президент Джо Байден будет решать судьбу отрасли без Илона Маска. Слова политика приводит CNBC.

Президент США 5 августа подпишет указ, согласно которому к 2030 году половина продаваемых в США автомобилей должны быть экологичными — то есть электрокарами или гибридами.

В поддержку планов Байдена на мероприятии выступят автогиганты Ford, GM и Stellantis (образовался благодаря слиянию Fiat Chrysler с PSA), а также профсоюз United Auto Workers. Tesla же не состоит ни в одном из объединений, а поддерживающий профсоюзы Белый дом не оповестил ее о предстоящем событии. Отсутствие приглашения подтвердил гендиректор компании Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

Министр транспорта Пит Буттиджич отметил, что не видел пост руководителя Tesla, и при ответе на вопрос о нем поспешил сменить тему. «Мы очень рады тому, что американцы в скором времени массово пересядут на электромобили», — сказал политик и продолжил описывать светлое будущее, к которому приведет повсеместное внедрение транспорта на электродвигателях.

Когда Буттиджича попросили прокомментировать отсутствие Tesla на мероприятии, он сказал, что администрация Байдена ценит вклад всех автомобильных компаний, стимулирующих производство электромобилей, — не только тех трех, которых пригласили на церемонию в Белый дом.

Нежелание американского правительства приглашать Илона Маска на мероприятие может быть связано с критикой главы Tesla в адрес профсоюзов. В марте 2021 года Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило компанию в нарушении закона при увольнении профсоюзного активиста Ричарда Ортиса. Причиной недовольства властей стал твит Маска, опубликованный в 2018 году. В нем гендиректор обещал лишить состоящих в профсоюзах работников преференций в приобретении акций Tesla.