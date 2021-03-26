Илон Маск поплатился за свой твит

Компания Tesla Илона Маска нарушила закон при увольнении профсоюзного активиста Ричарда Ортиса. Такое решение вынесло Национальное управление по трудовым отношениям США, пишет CNBC.

Регулятор обязал Маска удалить свой твит с критикой деятельности профсоюзов. Компания поплатилась за твит миллиардера, теперь она должна пересмотреть соглашение о конфиденциальности. Сотрудники Tesla не смогут больше говорить с представителями прессы без специального письменного разрешения.

Кроме того, руководству автопроизводителя регулятор предложил восстановить уволенного активиста на работе, а также компенсировать ему потерю заработка и льгот. От Tesla также потребовали отменить корпоративные правила, которые запрещали распространение профсоюзной литературы в нерабочее время (за это должность потерял Ортис — прим. «Ленты.ру»).

В мае 2018 года Маск опубликовал твит, в котором написал, что рабочие, которые платят профсоюзные взносы, могут лишиться преференций, связанных с покупкой акций компании. Tesla считает твиты миллиардера официальным сообщением компании, так указано в ее финансовой документации.

Ранее компания разрешила клиентам платить за свои электромобили биткоинами. Пока сделать это могут только жители США.