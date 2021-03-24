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Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткоины

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Фото: Globallookpress.com

Компания Tesla разрешила клиентам платить за свои электромобили биткоинами. Об этом у себя в Twitter написал основатель автогиганта Илон Маск.

Tesla от TradingView

По курсу, указанному на сайте автопроизводителя, базовая комплектация Model S (79 990 доллара) обойдется почти в полтора биткоина (1,43982). Купить электромобиль за криптовалюту могут пока только жители США. Для этого нужно отсканировать специальный QR-код или ввести биткоин-адрес, а также сумму платежа. Платить можно только из одного биткоин-кошелька.

В феврале Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в объеме 1,5 миллиарда долларов. Маск после этого выступил с критикой криптовалюты и сказал, что решение компании полностью не отражает его мнение.

Однако Tesla уже заработала на криптовалюте 1,08 миллиарда долларов. К 19 февраля средства выросли до 2,58 миллиарда долларов. Таким образом, биткоин оказался для Tesla выгоднее продаж машин. В 2020 году они принесли автогиганту 721 миллион долларов. Tesla является второй публичной компанией по величине биткоинов в портфеле. Лидером списка остается MicroStrategy Inc.

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