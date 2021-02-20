Биткоин оказался для Tesla выгоднее продажи машин

Компания Tesla, которая купила в январе биткоины на 1,5 миллиарда долларов, уже заработала на них 1,08 миллиарда долларов. К 19 февраля средства выросли до 2,58 миллиарда долларов, следует из данных площадки Bitcointreasuries.

Биткоин оказался для Tesla выгоднее продаж машин. В 2020 году, по информации The Times, они принесли автогиганту 721 миллион долларов. Tesla является второй публичной компанией по величине биткоинов в портфеле. Лидером списка остается MicroStrategy Inc.

Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90 процентов.

Ранее инвесторы Tesla захотели ограничить инициативы Маска по покупке биткоинов. Такой вопрос собирается поднять компания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров автогиганта. Руководство планирует обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.