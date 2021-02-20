Биткоин установил новый исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта планеты — биткоин — установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Стоимость биткоина поднялась 20 февраля 2021 года более чем на 8 процентов и на момент написания материала составила 57 069,18 доллара за коин. За минувшие сутки криптовалюта несколько раз пробивала важные отметки — около 24 часов назад биткоин стоил примерно 52,5 тысячи долларов.

С начала 2021 года криптовалюта подорожала более чем на 90 процентов. По состоянию на 15:40 по московскому времени 20 февраля рыночная капитализация биткоина составила 1,06 триллиона долларов. Отметку в 1 триллион криптовалюта впервые преодолела накануне. Рост биткоина резко ускорился после того, как американский производитель электрокаров Tesla в феврале сообщил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что приобрел криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.

Ранее глава Tesla Илон Маск, в прошлом критиковавший биткоин, заявил, что считает его немного лучше, чем наличные. По его словам, «только дурак» не станет искать альтернативных инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее интересными. Маск предрек, что вскоре биткоин получит широкое признание в мире финансов. В то же время основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс выразил мнение, что биткоин является слишком волатильным инструментом для инвестиций. Миллиардер сообщил, что в его активах криптовалюты нет.

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