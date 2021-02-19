Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс раскрыл свое отношение к биткоину. По его словам, криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. Часть его интервью CNBC приведена в Twitter телеканала.

«У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — рассказал Гейтс. Кроме того, указал миллиардер, курс криптовалюты очень волатильный и он не может предсказать, каким образом она будет развиваться дальше.

В среду, 17 февраля, цена биткоина в очередной раз побила исторический рекорд и стоила больше 52,2 тысячи долларов за монету. За год биткоин вырос примерно на 400 процентов. Чтобы подорожать на 10 тысяч долларов, криптовалюте потребовалось чуть больше месяца. Резкий рост самой популярной криптовалюты начался после того, как Tesla объявила о покупке биткоинов на 1,5 миллиарда долларов.

Основатель компании Илон Маск, говоря о будущем биткоина, предрекал, что он скоро будет широко признан в мире традиционных финансов. «На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах», — сказал миллиардер, добавив, что ему следовало купить биткоин восемь лет назад.