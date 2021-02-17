Цена биткоина вновь побила исторический рекорд

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд и установила новый. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

По данным сервиса, на 22:35 по московскому времени цена криптовалюты в ходе торговой сессии росла на 6,25 процента и в пике достигала 52,232 тысячи долларов. Предыдущий рекорд был установлен во вторник, 16 февраля, когда цена криптовалюты достигла 50 тысяч долларов в 15:40 по московскому времени. За год биткоин вырос примерно на 400 процентов. Чтобы подорожать на 10 тысяч долларов, криптовалюте потребовалось чуть больше месяца.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что «в ближайшем будущем» он начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Также глава Tesla Илон Маск 29 января разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого курс криптовалюты взлетел с 32 до 37 тысяч долларов. «Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было неизбежно», — написал миллиардер про биткоин. Твит помог взлететь криптовалюте на 15 процентов за 30 минут.