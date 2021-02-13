Владельцам iPhone разрешили расплачиваться биткоинами. В Apple Pay добавили возможность добавить карты сервиса BitPay, который позволяет платить криптовалютой, не переводя ее в обычные деньги. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

«Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своем iPhone», — говорится в заявлении компании. Оплачивать покупки с помощью биткоина можно будет так же, как и обычными картами.

Подключение BitPay для телефонов на платформе Android в Google Play и Samsung Pay запланировано на март 2021 года.

11 февраля биткоин установил новый рекорд. Его стоимость достигла 48 399 долларов за монету. Рост обусловлен интересом к криптовалюте крупных компаний, в том числе BNY Melloy, Mastercard и Tesla, сообщил CNBC. На данный момент (00:45) стоимость монеты колеблется в районе 47 900 долларов.