Цена биткоина опять побила рекорд

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — опять побила рекорд. Теперь одна монета стоит больше 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Утром во вторник, 9 февраля, биткоин подорожал на 23,28 процента — до 48 119 долларов. На момент публикации материала стоимость составила 47 829 долларов. На предыдущем максимуме биткоин стоил больше 45 тысяч долларов.

Резкий рост наметился днем в понедельник, 8 февраля, после того как компания Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Компания также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Ранее в феврале основатель компании Илон Маск порассуждал о будущем биткоина. «На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах», — сказал миллиардер, рассуждая о будущем самой популярной криптовалюты. Он добавил, что ему бы следовало купить биткоин восемь лет назад.