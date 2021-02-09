Цена биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

По состоянию на 01:49 по московскому времени цена криптовалюты выросла на 15,77 процента. Предыдущий максимум был достигнут в понедельник, 8 февраля, когда биткоин превысил стоимость в 42 тысячи долларов за монету. На момент публикации новости цена биткоина достигла 45 373 доллара.

Биткоин начал резко дорожать на фоне информации о том, что Tesla купила биткоины на 1,5 миллиарда долларов. Компания также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Биткоин начал расти с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK предрекают биткоину рост до 50 тысяч долларов. По их мнению, в ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.