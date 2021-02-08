Биткоин рекордно подорожал

Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — обновила исторический максимум, рекордно подорожала и теперь стоит больше 42 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов, отображаемые на портале CoinMarketCap.

На момент выхода заметки биткоин подорожал на 8,98 процента — до 42,645 тысячи долларов. Предыдущий максимум был достигнут в начале января 2021 года, когда криптовалюта оценивалась в 41,95 тысячи долларов.

Поводом для резкого подорожания стала информация о том, что Tesla купила биткоины на 1,5 миллиарда долларов. Компания также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Биткоин начал расти с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK предрекают биткоину рост до 50 тысяч долларов. По их мнению, в ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.