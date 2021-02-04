Илон Маск помог взлететь конкуренту биткоина

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter спустя всего два дня после того, как пообещал на время покинуть соцсеть, и первыми же своими сообщениями помог взлететь в цене конкуренту биткоина — криптовалюте Dogecoin.

В одном из постов Маск разместил скриншот из мультфильма «Король Лев», только вместо шамана-обезьяны Рафики там прифотошоплена его фотография, а на месте морды львенка Симбы — логотип Dogecoin. «Dogecoin — это народная криптовалюта», — приписал потом миллиардер.

В результате за последние сутки стоимость криптовалюты подскочила на 58 процентов — с 0,03 до 0,05 доллара. Это самый мощный рост с прошлой недели, когда цена поднималась до 0,08 доллара, причем это также произошло после твита Маска. О своем отношении к Dogecoin миллиардер говорил еще в 2019 году и тогда называл ее любимой криптовалютой.

Своими постами в соцсети Маск часто оказывает влияние на биржевые торги. Например, в конце января бизнесмен опубликовал хештег биткоина, после чего валюта за полчаса выросла в цене на 15 процентов. Говоря о будущем биткоина, Маск указывал, что криптовалюта в скором времени будет широко признана в мире традиционных финансов.