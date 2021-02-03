Американские регуляторы приготовились воевать с Маском

С приходом к власти в США нового президента Джо Байдена американские регуляторы приготовились воевать с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, передает Bloomberg. Издание указывает, что миллиардер имеет долгую историю столкновений с властями и не собирается сейчас менять свое поведение. При этом потенциал для дальнейшего конфликта растет по мере того, как Байден работает над укреплением регулирующих органов.

Показательный пример противостояния — претензии к Маску Федерального управления гражданской авиации США после декабрьского неудачного испытательного полета ракеты компании SpaceX. Управление запустило собственное расследование. Власти изучали не только крушение ракеты, но и «отказ SpaceX придерживаться условий» запуска космических кораблей.

Недовольство контролирующих органов вызывает и Tesla: Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) в январе потребовало от компании отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за дефектов сенсорного экрана. Tesla в итоге уступила этому требованию в начале февраля.

Кроме того, своими заявлениями в социальной сети Twitter Маск оказал влияние на биржевые торги, за что был оштрафован Коммиссией по ценным бумагам и биржам США. Например, 29 января бизнесмен опубликовал хештег биткоина, после чего валюта за 30 минут выросла в цене на 15 процентов. В конце концов миллиардер решил временно уйти из Twitter, но причины он объяснять не стал.