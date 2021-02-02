Взорвался еще один прототип марсианского корабля Илона Маска

Еще один прототип марсианского корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при приземлении в американском Техасе. Трансляция велась во вторник, 2 февраля, на YouTube-канале компании.

На кадрах видно, как через несколько минут после запуска корабль взрывается при касании посадочной площадки.

В конце января сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020 года, которые закончились взрывом, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Starship разработали для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты 10 декабря взорвался во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.

В сентябре 2019 года Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.