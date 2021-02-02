Google заплатит миллионы долларов за дискриминацию азиатов и женщин

Компания Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов за дискриминационное отношение к женщинам и азиатам. Об этом говорится на сайте Министерства труда США.

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Проверка показала, что в некоторых филиалах корпорации по-разному платили мужчинам и женщинам и не принимали на работу азиатов. Google также обязали создать специальный фонд на 1,25 миллиона долларов. Средства из него должны будут направляться на корректировку зарплат сотрудников в течение ближайших пять лет. Компания пообещала сделать все возможное, чтобы в будущем не допустить неравного отношения к сотрудникам и претендентам на работу.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США расследует дело в отношении главы SpaceX Илона Маска. Компанию подозревают в дискриминации иммигрантов при приеме на работу. Власти потребовали от SpaceX предоставить информацию о гражданстве и статусе нахождения в США их сотрудников. Руководство компании делать это отказалось. В результате Министерство юстиции подало иск в суд.

В одном из последних исследований, проведенных в Университете штата Орегон (США), ученые оценили финансовые потери компаний из-за половых предпочтений при приеме на работу. На примере фирмы из списка Fortune 500 (в него входят 500 крупнейших американских корпораций по общему доходу) ученые выяснили, что в год она может потерять до 2,8 миллиона долларов из-за дискриминации сотрудников.