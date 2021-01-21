Оценены финансовые потери компаний из-за половых предпочтений

Ученые оценили финансовые потери компаний из-за половых предпочтений при приеме на работу. Исследование, проведенное в Университете штата Орегон (США) показало, что это приводит не только к дискриминации работников, но и к общей потере производительности, а это чревато убытками, сообщает EurekAlert!.

Под гендерной предвзятостью при приеме на работу понимают предпочтение одного пола другому. За последние десятилетия ситуация улучшилась: если условные 30 лет назад гендерные предубеждения касались 4 процентов найма, то сейчас коэфициент опустился до 1 процента. Однако даже такое казалось бы небольшое число грозит дискриминацией в отношении сотрудников, кроме того, предвзятые отношения при найме могут привести к тому, что работу получит недостаточно квалифицированный сотрудник и его работа будет недостаточно эффективной.

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На примере обычной компании из списка Fortune 500 (в него входят 500 крупнейших американских корпораций по общему доходу), которая в год нанимает порядка восьми тысяч человек, ученые показали, что из-за потери производительности на фоне дискриминации сотрудников в год она может потерять до 2,8 миллиона долларов. Такие потери могут быть, если коэффициент предвзятости составляет 1 процент, если показатель растет до 4, потери могут составить до 17 миллионов долларов ежегодно.

При этом, заключили специалисты, если целенаправленно принимать на работу больше женщин, проблему это не решит. «Эти методы не устранят дискриминацию и могут привести к другим проблемам, включая неудовлетворенность сотрудников», — объяснил доцент кафедры менеджмента Колледжа бизнеса при Университете штата Орегон Джей Харди. Лучшим решением проблемы эксперты назвали максимальную объективность при собеседованиях.

В Германии, которую называют первой экономикой Европы, проблему гендерного неравенства решают на государственном уровне. Чтобы преодолеть разрыв и продвинуть женские карьеры там готовы ввести для них 30-процентную квоту в руководстве компаний. Бизнес относится к идее прохладно: некоторые компании расценивают введение квоты как неоправданное вмешательство в частное предпринимательство.

Ранее эксперты сервиса по подбору персонала Heidrick & Struggles заключили, что с начала пандемии коронавируса женщинам стали реже доверять руководящие посты: такие должности они сейчас занимают только в 3 процентах крупнейших мировых компаний. Карьера женщин оказывалась под большим риском, поскольку именно они чаще всего работают в сферах, которые сильнее всего пострадали во время локдаунов. Кроме того, женщины также чаще бросали работу, чтобы ухаживать за детьми из-за закрытия школ.