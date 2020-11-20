С марта 2020 года когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, женщинам стали реже доверять руководящие посты: такие должности они сейчас занимают только в 3 процентах крупнейших мировых компаний. Для сравнения, до эпидемии женщины получили в четыре раза больше рабочих мест в 965 крупнейших компаниях по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по подбору персонала Heidrick & Struggles.

Эксперты указали, что именно карьера женщин оказывалась под большим риском, поскольку именно они чаще всего работают в сферах, которые сильнее всего пострадали во время локдаунов. Кроме того, женщины также чаще бросали работу, чтобы ухаживать за детьми из-за закрытия школ. Некоторые экономисты называют такой спад «первой женской рецессией», которая грозит обернуть вспять прогресс, достигнутый за последнее десятилетие.

Основная причина того, что высшие должности сейчас в основном занимают мужчины, заключается в том, что теперь компании с большей вероятностью выберут нового лидера, который уже занимал пост генерального директора, и в этой роли преобладают мужчины. В настоящее время женщины занимают лишь около шести процентов должностей генеральных директоров в компаниях, входящих в S&P 500.

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения сильно ударили по мировому рынку труда. Согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), под угрозой потери работы оказалось до трети населения планеты — почти два миллиарда человек.