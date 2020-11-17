Путин указал на роль женщин в развитии России

В России женщины всегда вносили и вносят существенный вклад в развитие страны. На соответствующую роль женщин указал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

В качестве примера он привел работу женщин в сфере здравоохранения и сфере услуг, где они составляют почти 70 процентов от общего числа сотрудников.

8 сентября Путин заявил, что активное вовлечение женщин в работу во всех сферах является залогом успеха страны. Он также назвал важным призыв к женщинам не бояться мечтать и действовать, а также выходить из зоны комфорта.

Ранее глава государства заявил, что женщины приносят в политику« женское начало, меньше агрессии». Рассуждая о шансах женщины стать президентом России, Путин отметил, что требования к кандидатам на этот пост не могут отличаться по гендерным принципам.

В июле глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что женщины, находящиеся во главе государств, лучше проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса, чем мужчины. В частности, она отметина более понятный стиль общения женщин-политиков с гражданами.