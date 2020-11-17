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Самыми популярными мужскими профессиями в России оказались грузчик и водитель

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Фото: Алексей Шипов / «Коммерсантъ»

Мужчины в России чаще всего ищут себе работу грузчика, водителя и разнорабочего. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа».

В организации подсчитали, что по итогам III квартала 81 процент всех резюме в профессии водителя были мужскими. На позиции грузчиков и разнорабочих не претендовала ни одна женщина. В топ-10 самых востребованных работ среди россиян также вошли строитель, электрик, инженер, сварщик, техник, продавец и администратор.

Руководитель по развитию центра Дмитрий Пучков отметил, что на рынок труда в России повлияла пандемия коронавируса, востребованность некоторых профессий стала выше из-за оттока мигрантов. Например, так произошло со строителями. «В высокий летний сезон стройки испытывали острую нехватку рабочей силы, поскольку традиционно работающие в этой сфере мигранты не смогли приехать на заработки», — пояснил Пучков.

В «Авито Работа» уточнили, что в 2020 году россияне активнее россиянок искали работу суши-повара (100 процентов резюме принадлежали мужчинам), дизайнера (59 процентов), полицейского (62 процента). Также стало больше мужчин-риелторов, супервайзеров и массажистов.

Ранее холдинг «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR выяснили, что каждый пятый житель России (18 процентов) считает, что женщина не должна работать.

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