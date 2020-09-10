Определена доля работающих по специальности россиян. Выяснилось, что лишь 36 процентов жителей страны связали свою жизнь с тем направлением, на которое учились в вузе или училище. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер», на которые ссылается ТАСС.

Соответственно, 64 процента респондентов ответили, что не работают по полученной специальности. При этом 40 процентов признались, что никогда по ней и не работали, а 24 процента — что работали, но в прошлом.

Кроме того, выяснилось, что россияне нечасто меняют работу. 32 процента опрошенных отметили, что всегда работали в одной компании, 29 процентов рассказали, что трудятся в одной организации четыре-пять лет, 18 процентов россиян меняют работу раз в год или два, 14 процентов — раз в три года, а семь процентов — чаще, чем раз в год.

Самой популярной причиной работы не по специальности оказался низкий уровень дохода в профессии. На втором месте — невозможность трудоустроиться. На третьем — усталость от прежнего вида деятельности.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года. В нем приняли участие более 4,2 тысячи пользователей портала «Рамблер» и свыше четырех тысяч пользователей сервиса «Работа.ру».