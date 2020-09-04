Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве подростков

В Московской области с начала текущего года трудоустроено 9536 несовершеннолетних, более 900 их них по-прежнему работают, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее словам приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 4 сентября.

«Временное трудоустройство подростков является эффективной профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, а также позволяет молодежи приобрести важный опыт первой профессиональной деятельности», — сказала Фаевская.

Она уточнила, что при трудоустройстве работодатель заключает договор не только с несовершеннолетним, но и центром занятости. В договоре регламентированы все виды работ и продолжительность рабочего дня.

Подросток получает заработную плату и ежемесячную материальную поддержку от центра занятости в размере 6750 рублей, напомнила министр. Средний размер зарплаты составляет, по ее словам, от четырех до 15 тысяч рублей в месяц.

Наиболее востребованные виды деятельности — сельскохозяйственные работы, работа курьером или в медицинских и социальных учреждениях, говорится в сообщении.