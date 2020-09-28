Россияне посчитали работу ненужной для женщин

Почти пятая часть россиян (18 процентов) считают, что женщинам не нужно работать. Об этом свидетельствуют результаты исследования проведенного холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR, сообщает РБК.

При этом, доля тех, кто полностью не согласен с утверждением, что женщины не должны работать, оказалась минимальной — 24 процента. В среднем по миру она выше более чем в два раза (57 процентов). Тех, кто не согласен с утверждением «в некоторой степени», в России 34 процента.

В то же время российские власти считают, что вовлечение женщин в работу во всех сферах является залогом успеха для страны. «Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые», — говорил президент Владимир Путин и призывал женщин выходить из зоны комфорта.

Из-за кризиса и пандемии коронавируса в России выросло число безработных. Как уточнили в Минтруде, изменился и состав тех, кто остался без работы: среди тех, кто обратился в службы занятости во время пандемии — женщины со средним образованием и стажем работы не менее года.