Первая экономика Европы решила продвинуть женщин

В Германии, которую называют первой экономикой Европы, решили продвинуть карьерный рост женщин и собираются ввести квоту в руководстве компаний. В числе топ-менеджеров должно быть не менее 30 процентов женщин, пишет The Guardian. Таким образом немецкие власти хотят преодолеть гендерный разрыв.

«Этот прорыв имеет историческое значение. Мы положили конец тому, чтобы в руководстве крупных компаний не было женщин», — уверена министр по делам женщин Германии Франциска Гиффай. Но бизнес пока не разделяет восторга властей: некоторые компании расценивают введение квоты как неоправданное вмешательство в частное предпринимательство.

Ранее в ноябре эксперты сервиса по подбору персонала Heidrick & Struggles заключили, что с начала пандемии женщинам стали реже доверять руководящие посты: такие должности они сейчас занимают только в 3 процентах крупнейших мировых компаний.

Карьера женщин оказывалась под большим риском, поскольку именно они чаще всего работают в сферах, которые сильнее всего пострадали во время локдаунов. Кроме того, женщины также чаще бросали работу, чтобы ухаживать за детьми из-за закрытия школ. Некоторые экономисты называют такой спад «первой женской рецессией», которая грозит обернуть вспять прогресс, достигнутый за последнее десятилетие.