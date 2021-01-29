На компанию Илона Маска подали в суд из-за дискриминации

Министерство юстиции США расследует дело в отношении главы SpaceX Илона Маска. Компанию подозревают в дискриминации иммигрантов при приеме на работу, пишет CNBC.

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Ведомство получило жалобу от человека, который утверждал, что в марте 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей. Компанию попросили его подтвердить законность проживания на территории страны. В конечном итоге SpaceX отказала в трудоустройстве, потому что он не является гражданином США.

Власти потребовали от компании предоставить информацию о гражданстве и статусе нахождения в США их сотрудников. Руководство SpaceX делать это отказалось. В результате Министерство юстиции подало иск в суд, чтобы обязать компанию предоставить данные о работниках. SpaceX занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски.

Ранее ученые оценили финансовые потери компаний из-за половых предпочтений при приеме на работу. Исследование показало, что такой подход приводит не только к дискриминации работников, но и к общей потере производительности, что чревато убытками.

На примере обычной компании из списка Fortune 500 (в него входят 500 крупнейших американских корпораций по общему доходу) ученые выяснили, что в год она может потерять до 2,8 миллиона долларов из-за дискриминации сотрудников.