На Украине пожаловались на отсутствие интересных для Илона Маска мест

На Украине пожаловались на отсутствие интересных для основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска мест, если он приедет. Об этом заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко, сообщает местное издание «Житомир.Info».

«Президент [Украины Владимир Зеленский] пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики — прим. «Лента.ру»). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее [космонавтики], а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек XXIII века, он живет уже по своим меркам, что он — будет только в музеи ходить?» — сказал чиновник, не предложив при этом реальных вариантов решения озвученной им проблемы.

Кроме того, по его словам, все достижения советской космонавтики «украдены, как правило, в Америке», поэтому Маска все это не заинтересует. При этом представитель украинских властей заверил, что он не умаляет заслуги советского конструктора ракетной и космической техники Сергея Королева, «который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского».

12 января сообщалось, что Илон Маск в своем Twitter на русском языке оценил вклад Сергея Королева в мировую космонавтику. «Он был великолепен», — прокомментировал инженер и предприниматель твит «Роскосмоса», посвященный 114-летию со дня рождения советского конструктора. При этом в марте 2019 года Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР, заявив, что используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР.

Под руководством Сергея Королева в СССР в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.