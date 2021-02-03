Россиянам предрекли лечение с помощью чипирования

Профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Михаил Лебедев предрек россиянам лечение с помощью чипирования. Он заявил РИА Новости, что метод вживления чипов через 5-10 лет сможет конкурировать с таблетками.

Профессор предположил, что скоро начнется конкуренция между фармакологией и нейрофизиологическими методами лечения.

«Вместо таблетки вы получите тонкие имплантаты в какой-то области, причем необязательно мозга, в любой орган можно имплантировать, и он начнет там что-то делать. Я думаю, через 5-10 лет. Тупика здесь не будет, будет прогресс, о котором мы сейчас можем и не догадываться», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что речь идет о нейропротезировании, которое в том числе позволит замещать поврежденные области органов.

«Допустим, если имеется травма спинного мозга, то мы можем снять сигнал с головного мозга, огибаем травму спинного мозга и направляем сигнал к мышцам руки или к стимулятору, таким образом, парализованная рука движется. Другая амбициозная задача. Допустим, повреждена область мозга А, которая передавала сигнал от области B к области С. Мы протезируем область А, вставляем это в мозг и функционально замещаем. Пока это не делается, но в будущем такое возможно», — объяснил Лебедев.

Ранее предприниматель Илон Маск отчитался об успешном чипировании обезьяны: она может играть в видеоигры с помощью беспроводного импланта в мозге. Также Маск заявил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.