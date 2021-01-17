Полиция проверит россиянку из-за фейка о чипировании силовиков при вакцинации

В Республике Саха (Якутия) проводится проверка в отношении местной жительницы, которая распространяла информацию о чипировании сотрудников силовых ведомств при вакцинации от коронавируса. Об этом в воскресенье, 17 января, со ссылкой на региональное МВД сообщает РИА Новости

По данным полиции, жительница Сунтарского района республики распространяла ложную информацию в мессенджерах, сообщая, что под видом прививки сотрудникам силовых ведомств устанавливают чипы. Полицейские начали проверку в отношении россиянки. За распространение заведомо ложной информации ей грозит штраф до 100 тысяч рублей, кроме того ее действия могут быть квалифицированы в соответствии с нормами уголовного кодекса.

Республиканская полиция обратилась к жителям региона с просьбой быть бдительными и скептически относиться к информации из неизвестных источников.

21 декабря 2020 года сообщалось, что с начала 2020 года в России заблокировали более одной тысячи недостоверных материалов по коронавирусу.