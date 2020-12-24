Популярный остров в Таиланде опустел из-за фейковой новости

Остров Пхукет в Таиланде опустел из-за фейка о вспышке коронавируса. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, население острова впало в панику из-за нескольких постов в Facebook о том, что инфекцию выявили у родителей ученика одной из местных школ. После этого в сети появилось другое сообщение, в котором говорилось уже о 21 случае заражения.

Когда новости об этом были опубликованы в СМИ, на Пхукете закрылось 15 школ, а жители острова заперлись в своих домах и практически перестали выходить на улицу. Некоторые тайцы, опасаясь заражения, поспешили покинуть остров.

Управление здравоохранения провинции поспешило успокоить местных жителей, выступив с заявлением, что новости о десятках зараженных — уже несколько месяцев, и, согласно графикам роста заболеваемости, небольшая вспышка инфицирования фиксировалась в апреле.

Один случай заражения медики все же подтвердили, отметив, что на острове были усилены меры безопасности, в частности, отменен ряд праздничных мероприятий, а в ресторанах запрещено проведение шоу.

Ранее стало известно, что Таиланд на фоне пандемии коронавируса возобновил безвизовый режим для россиян, тем самым упростив для них правила въезда в страну. Власти королевства разрешили пребывать на их территории без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, в том числе России, а также в течение 90 дней — приезжим из Аргентины, Бразилии, Чили и Перу.