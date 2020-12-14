Таиланд упростил правила въезда для россиян

Таиланд на фоне пандемии коронавируса возобновил безвизовый режим для туристов из России, тем самым упростив для них правила въезда в страну. Об этом сообщается на официальной странице тайского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.

Согласно опубликованной информации, власти Таиланда разрешили пребывать на их территории без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, в том числе России, а также в течение 90 дней — приезжим из Аргентины, Бразилии, Чили и Перу.

Отмечается, что всем иностранцам необходимо иметь при себе свидетельство о въезде (СОЕ), бронь отеля для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат проведенного не позднее 72 часов до вылета ПЦР-теста на COVID-19, «Медицинское свидетельство о пригодности к полетам» (Fit to Fly) аналогичного срока действия, а также страховку, покрывающую лечение коронавируса, на сумму не менее 100 тысяч долларов.

Правительство Таиланда в начале марта текущего года ужесточило правила въезда в страну для жителей 18 стран, в том числе и России, отменив оформление виз на иммиграционных пунктах по прибытии — до этого граждане могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления сразу по приезде. Предполагалось, что такое решение поможет ограничить распространение коронавируса.