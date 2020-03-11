Россиянам объяснили новые правила въезда в Таиланд

Российским туристам объяснили новые правила въезда в Таиланд после ужесточения прежних. Информация появилась на сайте посольства страны в Москве.

Уточняется, что прекращение выдачи виз по прибытии не влияет на владельцев российских паспортов в связи с заключенным между странами соглашением в 2005 году. Согласно документу, россиянам разрешается безвизовый въезд в Таиланд и пребывание в нем в течение 30 дней.

Ранее, 11 марта, правительство Таиланда ужесточило правила въезда в страну для жителей 18 стран, в том числе и России, отменив оформление виз на иммиграционных пунктах по прибытии. Предполагается, что такое решение поможет ограничить распространение коронавируса. Помимо России, в этот список вошли Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, больше 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи скончались. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, случаи заражения выявили более чем в 80 странах мира.

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