В Таиланде задержали российского туриста с просроченной на семь лет визой

32-летнего российского туриста Алексея Сафроненкова задержали на острове Самуи, Таиланд, с просроченной на 2861 день (более семи с половиной лет) визой. Об этом сообщает Bangkok Post.
Полицейский остановил россиянина в среду, 13 ноября, для проверки документов. Оказалось, что мужчина въехал в королевство 12 января 2012 года и должен был покинуть страну до 11 февраля 2012 года, однако с тех пор ни разу не выезжал из Таиланда.
Сафроненкова внесли в черный список — ему запрещен въезд в Таиланд в течение десяти лет.
В июле 2019 года россиянин и его жена, гражданка Казахстана, солгали полиции и теперь рискуют попасть в тюрьму. Супруги собирались вылететь из Бангкока на Пхукет, но на стойке регистрации заявили, что забыли свои паспорта в отеле. Однако полицейские выяснили, что пара не забывала паспортов, все это время они находились у них в рюкзаках. При этом срок действия таиландской визы истек более семи месяцев назад.