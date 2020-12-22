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Власти Таиланда обвинили нелегальных мигрантов во вспышке коронавируса

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Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обвинил нелегальных мигрантов в росте числа случаев заражения коронавирусом в стране. Его слова приводит Reuters/.

Тайский премьер заявил, что преступные сети, занимающиеся нелегальным ввозом мигрантов в страну, стали причиной вспышки COVID-19 в провинции Самутсакхон, находящейся неподалеку от Бангкока. Число новых заболевших в этом районе превысило тысячу человек, большая часть из них — мигранты из Мьянмы. Это самый крупный кластер заражений в стране.

Прают также анонсировал новые меры по сдерживанию вируса в преддверии новогодних праздников, но не раскрыл их содержание.

До декабрьской вспышки в Таиланде на протяжении полугода практически не фиксировались новые случаи коронавируса. По данным проекта университета Джонса Хопкинса на 22 декабря, в Таиланде с начала пандемии зарегистрировано 5 716 заболевших и 60 смертей.

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