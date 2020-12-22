На Тайване впервые за восемь месяцев нашли коронавирус у местного жителя, новая вспышка заболеваемости началась с пилота-иностранца. Об этом сообщает издание Focus Taiwan.

Вирус обнаружили у местной женщины, вступившей в близкий контакт с пилотом из Новой Зеландии. По данным властей, в конце ноября он совершил два рейса — на Филиппины и США, — после чего вернулся на Тайвань. Вместе с женщиной они посетили несколько торговых центров и бутиков.

Сообщается, что после получения положительного результата теста на коронавирус пилот скрыл от местных властей, что контактировал с женщиной. За это ему грозит штраф в размере до 300 000 тысяч тайваньских долларов (приблизительно 800 000 тысяч рублей).

Ранее первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Антарктиде, и таким образом в мире не осталось континентов, не затронутых пандемией COVID-19.

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