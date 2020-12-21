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Жителей Токио попросили не выходить из домов в праздники

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Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Губернатор Токио Юрико Коикэ попросила жителей города не покидать дома в новогодние праздники без острой необходимости. По мнению политика, поведение людей в ближайшие недели определит то, как сложится эпидобстановка в следующем году, ее слова приводит телеканал NHK.

«Я бы хотела попросить горожан оставаться дома в новогодние праздники. Прошу вас, не выходите из дома кроме случаев крайней необходимости — походов в магазин и посещения медицинских учреждений», — заявила Коикэ. Политик призвала в этот праздничный период подумать о важности человеческой жизни и сделать все, чтобы не поставить под удар здоровье и благополучие своих близких.

Губернатор Токио также отметила, что от поведения людей в эти праздники буквально будет зависеть то, как сложится следующий год. «Давайте отпразднуем этот Новый год так, чтобы иметь возможность сказать самим тебе: я спокойно провел 2021 год, потому что скромно отпраздновал Новый год. Давайте все вместе работать над преодолением этой сложной ситуации», — сказала она.

Из-за роста числа заболевших новогодние торжества были отменены в ряде стран. Всемирная организация здравоохранения посоветовала жителям Европы в связи с пандемией коронавируса встречать Новый год и Рождество на улицах.


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