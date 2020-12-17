ВОЗ посоветовала европейцам встречать Новый год на улице

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала жителям Европы в связи с пандемией коронавируса встречать Новый год и Рождество на улицах. Рекомендации ВОЗ, выпущенные в преддверии праздников, размещены на сайте организации.

«По возможности, собрания следует проводить на улице, их участники должны носить маски и соблюдать дистанцию», — предупредили в организации.

Если же праздники проходят в помещении, следует собирать не слишком много людей и проветривать комнаты, что снизит риск заражения. Однако ВОЗ напомнила, что такие празднования даже небольшими группами опасны, так как на них присутствуют люди разных возрастов и из разных семей.

Также в ВОЗ сообщили, что в первые недели 2021 года существует большой риск новой вспышки заражений коронавирусом в Европе, если необходимые меры не будут предприняты в новогодние праздники.