Европе предрекли вспышку коронавируса после Нового года

В первые недели 2021 года существует большой риск новой вспышки заражений коронавирусом в Европе, если необходимые меры не будут предприняты в новогодние праздники. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Несмотря на достигнутый хрупкий прогресс, коронавирус по-прежнему интенсивно распространяется в Европейском регионе. В первые недели и месяцы 2021 года существует высокий риск дальнейшего всплеска заболеваемости, и для его предотвращения нам необходимо будет работать сообща», — предрекли в ВОЗ.

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Организация призвала людей проявить особую бдительность при праздновании Рождества и Нового года. Она рекомендовала по возможности встречаться на улице, соблюдая физическую дистанцию и надевая маски.

При этом в случае домашних празднеств ВОЗ просит ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию воздуха для снижения риска заражений. «Вам может быть неловко носить маски и соблюдать физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи, но это очень нужно для того, чтобы все были здоровы и в безопасности», — подчеркивается в сообщении.

В организации добавили, что в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 следует серьезно задуматься над тем, чтобы перенести или сократить церковные торжества и рождественские службы.

По данным на 16 декабря, число заболевших коронавирусом в Европе превысило 22,3 миллиона человек. Всего с начала пандемии в регионе умерли более 490 тысяч зараженных.

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