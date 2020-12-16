Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за неделю. По всему миру выявлено более 4,3 миллионов случаев, передает РИА Новости.

Согласно данным организации, с 7 по 13 декабря было зафиксировано 4 329 927 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за этот период 75 038 пациентов.

В ВОЗ добавили, что «основное бремя пандемии» делят регионы Америки и Европы. На них пришлось 85 процентов новых случаев и 86 процентов новых летальных исходов, передает ТАСС. При этом в Северной и Южной Америке рост заболеваемости еще продолжается, тогда как в Европе ситуация стабилизируется.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом заразились более 73,2 миллионов человек. Из них умерли более 1,6 миллиона, вылечились — около 41,4 миллионов.