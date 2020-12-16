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В Калифорнии заготовили холодильники для тел погибших от коронавируса

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Фото: Jae C. Hong / AP

В Калифорнии приготовили рефрижераторы и мешки для тел погибших от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет ABC7.

Отмечается, что в штате заказали пять тысяч мешков для трупов и 60 холодильников. Они будут располагаться у больниц. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пояснил, что сейчас штат переживает, возможно, самый напряженный этап с начала пандемии COVID-19. Он пояснил, что в среднем число ежедневных смертей увеличилось в четыре раза за месяц.

RT в своем Telegram-канале указывает, что средства будут распределены в наиболее пострадавшие районы Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

В ноябре стало известно, что сотни тел умерших во время вспышки коронавируса весной 2020-го до сих пор хранятся в грузовиках-рефрижераторах в американском штате Нью-Йорк. По данным Управления старшего судебно-медицинского эксперта города, многие из тел принадлежат людям, чьи семьи пока не удалось найти, или же чьи родственники не могут позволить себе надлежащее захоронение.

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