Сотни тел умерших во время пандемии в Нью-Йорке оставили в холодильниках с весны

Сотни тел умерших во время вспышки коронавируса весной 2020 года до сих пор хранятся в грузовиках-рефрижераторах в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The Wall Street Journal.

На набережной Бруклина 650 тел умерших оставили в холодильниках «передвижных моргов».

По данным Управления старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, многие из тел принадлежат людям, чьи семьи пока не удалось найти, или же чьи родственники не могут позволить себе надлежащее захоронение. Чиновники отметили, что пока не удается связаться с родственниками около 230 умерших.

Ранее в ноябре сообщалось, что в американском Техасе для хранения трупов начали использовать импровизированные морги в виде грузовиков-рефрижераторов. Подобные холодильные установки задействовали для этих целей после того, как количество случаев COVID-19 в штате превысило отметку в 1,1 миллиона.

Впервые грузовики-рефрижераторы для вывоза тел умерших от COVID-19 и прицепы с холодильными установками были замечены в Нью-Йорке в конце марта. Чиновники тогда предполагали, что ситуация может ухудшиться, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Отмечалось, что в последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года.