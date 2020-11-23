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Названа страна-лидер по смертности от коронавируса

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Фото: Reuters

Лидером антирейтинга стран с наивысшим уровнем смертности от коронавируса стала Чехия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом.

Согласно этим данным, в пересчете на сто тысяч человек населения, этот показатель в Чехии составил 23,4. На втором месте оказалась Бельгия с показателем 22,1. Затем следуют Болгария — 17,2, Польша — 14,3, Словения — 14.

В Минздраве Чехии отметили, что стране удалось уйти с первого места среди государств ЕС по числу новых больных коронавирусом за сутки.

За последний день в Чехии прибавилось 3187 зараженных. Всего с начала пандемии в стране заразились 491,6 тысячи человек, из них 394,9 тысячи выздоровели, 7164 человека скончались.

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