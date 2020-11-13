Чехам разрешили ходить по улице без масок

Городской суд в Праге разрешил жителям столицы ходить по улице без масок, отменив таким образом решение Министерства здравоохранения страны о продлении экстренных мер. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь суда Маркета Пучи.

Она опубликовала документ с разъяснением: суд считает, что Минздрав недостаточно обосновал такой шаг, и поэтому мера будет отменена. Решение вступит в силу 21 ноября — таким образом у министерства будет время подготовить новые меры, если для них найдутся достаточные основания.

Уточняется, что в обосновании распространения масочного режима на открытый воздух нет ссылок на документы, в которых объяснялось бы, почему требуется поступить именно так. Суд постановил, что это ограничение не уменьшило угрозы эпидемии и не было соразмерным ей и необходимым. Подчеркивается, что исключительность ситуации не может быть поводом для пренебрежения и ошибок.

В начале ноября сообщалось, что Чехия возглавила рейтинг стран по смертности от причин, связанных с коронавирусом. На 13 ноября, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 446,6 тысячи случаев заражения и 5,7 тысячи смертельных исходов.