Сменилась страна-лидер по смертности от коронавируса

В антирейтинге стран с наивысшим уровнем смертности от коронавируса, сменился лидер, по итогам прошедшей недели им стала Чехия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом.

Согласно этим данным, в пересчете на сто тысяч человек населения, это показатель в Чехии составил 11,02. Бывший лидер антирейтинга Андорра оказалась на втором месте с показателем 7,88. Затем следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19, Черногория —6,11. Количество умерших в Чехии за последние семь дней составило 1174 человека.

За прошедшие сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, всего с начала пандемии в стране заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3251 человек скончался. С 5 октября в Чехии введен режим ЧС, в пятницу, 30 октября, парламент проголосовал за его продление до 20 ноября. В стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных). Запрещено появление на улицах без надобности и без маски. На период с 28 октября по 3 ноября жителям страны запретили выходить на улицу с 21:00 до 5:00 без уважительных причин.