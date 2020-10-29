Европейская страна исключила Россию из списка для обязательного карантина

Швейцария исключила Россию из списка стран, по прибытии из которых необходимо пройти обязательный карантин. Обновленный перечень опубликован на сайте федерального управления здравоохранения европейской страны.

Теперь прохождение 10-дневного карантина требуется только из Андорры, Армении, Бельгии и Чехии, а также трех регионов Франции. Правила действуют с 29 октября.

Отмечается, что Россия находилась в списке с 12 октября. Помимо нее, в нем числились еще 60 государств, а также 27 регионов Австрии, Италии и Франции.

В настоящий момент поездки в Швейцарию доступны для некоторых россиян наряду с такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.