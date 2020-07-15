В России открестились от отмены карантина по прибытии из-за границы

В России открестились от отмены обязательного карантина для прибывших из-за границы. Соответствующее постановление Роспотребнадзора в среду, 15 июля, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, для граждан, прилетевших в страну вывозными рейсами, сохраняется обязательная 14-дневная изоляция.

Также двухнедельный карантин сохраняется для иностранцев, прибывших в Россию с целью работы.

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Кроме того, со среды вступило в силу еще одно постановление ведомства — об альтернативе самоизоляции. Согласно ему, прибывающие в страну граждане или иностранцы не обязаны соблюдать карантин при наличии отрицательного теста на коронавирус. Справка должна быть сделана не менее чем за три дня до прибытия в Россию, также ее можно в течение трех суток получить на территории страны.

Ранее о необходимости прохождения тестирования на коронавирус по приезде в Россию сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что россияне, вернувшиеся из-за границы после открытия международного авиасообщения, могут пройти его сразу по прибытии.

Тогда же Голикова отметила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.