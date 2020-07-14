Для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения

Санатории Крыма вновь начнут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. О возвращении ограничений для туристов во вторник, 14 июля, «Интерфаксу» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как отметила Ломидзе, на приеме в санатории полуострова только туристов со справками настояло региональное управление Роспотребнадзора.

«Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло на региональном уровне. Справка нужна для постояльцев санаториев и Крыма, и Севастополя», — отметила Ломидзе, добавив, что учреждениям также рекомендовано проводить регулярное тестирование сотрудников.

По ее словам, меру приняли из опасений распространения коронавируса в Крыму: ресурсы полуострова не могут обеспечить обсерваторы для туристов и местных жителей.

«Другие объекты размещения также имеют право принимать решение о необходимости наличия справки, однако крымские отели справок не требуют», — добавила Ломидзе, подчеркнув, что для самого приезда в курортный регион подобных документов не нужно.

В июне в Крыму отменили режим обсервации для туристов, действовавший на территории региона на фоне пандемии коронавируса. Глава республики Сергей Аксенов извинился перед местными жителями и отдыхающими за «жесткие меры», при этом назвав их необходимыми для обеспечения безопасности людей.

Тогда же Аксенов обозначил новые правила отдыха в Крыму, согласно которым по приезду туристы будут проходить температурный контроль, и в случае обнаружения признаков ОРВИ их будут передавать медикам.

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