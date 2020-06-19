Глава Крыма извинился перед россиянами и призвал их ехать на курорт

Глава Крыма извинился перед туристами за режим обсервации, ранее действовавший на полуострове, и пригласил их приехать на курорт. С таким обращением Сергей Аксенов выступил на телеканале «Россия 24».

Как отметил Аксенов, туристический сезон для всех россиян в Крыму открывается с 1 июля, бронировать туры на курорты полуострова можно с 15 июня.

«Хочется всем согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры», — сказал он, пояснив, что имеет в виду обязательное помещение в обсерваторы, которое уже отменилось для россиян, но пока сохраняется для иностранцев.

Глава Крыма добавил, что жесткие меры безопасности в республике помогли удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем. По его словам, по сравнению с другими субъектами страны, Крым находится «на достаточно хорошем фоне».

Ранее в июне Аксенов рассказал о правилах отдыха в Крыму, введенных летом 2020 года. По его словам, на въездах в регион сохранится температурных контроль, туристов, у которых обнаружат признаки ОРВИ, передадут медикам. Также, согласно новым требованиям, для заселения в санатории гостям потребуются справки об отсутствии COVID-19, в гостиницах такие документы не будут нужны.

По состоянию на 19 июня в республике зарегистрировано 590 случаев заражения коронавирусом, 392 человека выздоровели, семеро умерли.

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