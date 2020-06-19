Пляжи Крыма и Сочи причислили к самым чистым в мире

Российские пляжи, в том числе расположенные в Крыму и Сочи, получили премию «Голубой флаг», которая присваивается самым чистым пляжам мира. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в рейтинге 2020 года оказались 24 отечественных пляжа, 21 из которых расположен в Краснодарском крае, 1 — в Крыму, и 2 — в Калининградской области.

Среди сочинских пляжей эксперты выделили «Чайку», «Приморский», «Приморский-1», «Приморский-2», «Имеретинка-1», «Взморье», «Багратион», «Огонек 1», «Огонек 2», пляж санатория «Юг», песчаный пляж «Ривьера», пляж санатория «Заполярье», пляж имени «Мориса Тореза», пляж отеля Swissôtel Resort Sochi Kamelia и другие.

Также к самым чистыми причислили Массандровский пляж в Ялте и два пляжа в поселке Янтарный в Калининградской области.

Ранее в июне россиянам перечислили малоизвестные и безлюдные пляжи страны, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса для уединенного отдыха. Так, в рейтинг попали Стеклянная бухта во Владивостоке, озеро Джека Лондона в Магаданской области и пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района.

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